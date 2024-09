Igel-Drama in Österreich: Hochwasser macht viele Igelkinder zu Waisen

Igelwaisenkinder werden in letzter Zeit wieder vermehrt zur "Pfotenhilfe" gebracht. Schuld dürfte das Unwetter gewesen sein.

Igelwaisenkinder werden in letzter Zeit wieder vermehrt zur "Pfotenhilfe" gebracht. Schuld dürfte das Unwetter gewesen sein.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 18:12 / ©Pfotenhilfe

Wie die „Pfotenhilfe“ nun berichtet, würden täglich mehrere Igelwaisenkinder aus Salzburg und Oberösterreich zum Tierschutzhof gebracht werden, weil sie tagsüber ohne Mutter herumirrend gefunden werden. Schuld daran war der tagelange Dauerregen in Verbindung mit der plötzlichen Kälte, die Mütter seien oft ertrunken, so die „Pfotenhilfe“ in einer Aussendung weiter. Die Igelkinder seien dabei meist halb verhungert und schon sehr schwach, einige würden es nicht schaffen.

Igelkinder haben verzweifelt und hungrig nach ihren Müttern gesucht

„Pfotenhilfe“-Chefin Johanna Stadler muss die Kleinsten auch mit nach Hause nehmen, weil sie fast rund um die Uhr gefüttert werden müssen: „Dass wir im Herbst verwaiste Igel bekommen, ist leider jedes Jahr der Fall, weil die Mütter Opfer des Straßenverkehrs oder Mäharbeiten werden. Während und nach dem verheerenden Hochwasser waren es aber auffällig viele, zudem berichteten die Finder von ertrunkenen erwachsenen Igeln, die etwa in Wassergräben gefunden wurden. Die Kinder sind dann in Gärten herumgeirrt und haben verzweifelt und hungrig nach ihren Müttern gesucht.“ Die Kleinen müssen nun den Winter über in sicheren und frostfreien Behausungen der „Pfotenhilfe“ durchgefüttert werden, ehe sie im Frühling ausgewildert werden können.