Feuerwehr-Einsatz: LKW stand auf der A9 plötzlich in Vollbrand

Gegen 10 Uhr fuhr der 43-Jährige LKW-Lenker auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Spielfeld. Als sich dieser im Plabutschtunnel befand, bemerkte er im Bereich des Auspuffes eine Rauchbildung. Aufgrund des fortgeschrittenen Brandes, musste der Lenker am Pannenstreifen im Bereich Shopping City Seiersberg anhalten. Unmittelbar danach stand die Zugmaschine und der Aufleger in Vollbrand.

Feuerwehren im Einsatz

Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Seiersberg und Unterpremstätten konnte der Brand vorerst gegen 11 Uhr gelöscht werden. Hinsichtlich der schwer zugänglichen Brandnester im inneren des LKW wurde die Berufsfeuerwehr Graz mit einem Radlader hinzugezogen. Das tatsächliche Brandaus war schließlich um 12.10 Uhr.

Technisches Gebrechen als Brandursache

Bei der Brandursache handelte es sich um ein technisches Gebrechen im Motorbereich. Aufgrund der Lösch- und Bergearbeiten wurde eine Totalsperre und eine Umleitung eingerichtet. Ab 14:45 Uhr wurden alle Sperren wieder aufgehoben. Der LKW-Lenker wurde durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 18:45 Uhr aktualisiert