Wetterphänomen: Wird Winter in Österreich bitterkalt?

Wird der Winter in Österreich wegen des Wetterphänomens "La Niña" extrem kalt?

Einen leichten Vorgeschmack des Winters haben Teile Österreichs bereits vor einigen Tagen bekommen, als plötzlich Schnee bis auf unter 1.000 Meter heruntergeschaut hat. Der Winter selbst könnte dieses Jahr jedenfalls von einem ganz speziellen Wetterphänomen beeinflusst werden: „La Niña“ – zu deutsch: „Das Mädchen“. So harmlos der Name auch klingt, könnte das Wetterphänomen für einen kalten Winter sorgen. Nachdem viele Medien europa- und weltweit vor einem ebensolchen warnen, erklären wir, was das Wetterphänomen für Österreich bedeutet.

Was ist „La Niña“? „La Niña“ ist ein weltweites Wetterphänomen, das als Gegenstück zu „El Niño“ auftritt. Übersetzt bedeutet „La Niña“ auch „das Mädchen“. „La Niña“ lässt jene Winde ansteigen, die dafür sorgen, dass warmes Meerwasser von Südamerika nach Südostasien transportiert wird. In weiterer Folge würde der Humboldtstrom mit kaltem Wasser die weltweiten Temperaturen leicht absenken. Die Veränderungen, die „La Niña“ bewirkt, könnten sich auch auf Wind, Druck und Niederschlag auswirken. Die Effekte können jedoch auch stark variieren und sind von vielen Faktoren abhängig.

WMO sieht 60-prozentige Chance für Auftreten von „La Niña“

Prinzipiell sieht die WMO eine 60-prozentige Chance, dass sich das Wetterphänomen, das prinzipiell als Gegenstück zu „El Niño“ auftritt, der eher für warme Winter sorgt, bis zum Jahresende zeigen könnte. Das Phänomen folgt für gewöhnlich auf starke „El Niño“-Ereignisse und könnte für eine kurzfristige, leichte Abkühlung der weltweiten Temperaturen sorgen. Die Chancen würden zudem gut stehen, dass „La Niña“ auf der Nordhalbkugel bis zumindest Januar 2025 dauert.

Was ist „El Niño“? „El Niño“ ist das Gegenstück zu „La Niña“ und ebenfalls ein weltweites Wetterphänomen. Übersetzt bedeutet es so viel wie „das Christkind“, weil es meist rund um die Weihnachtszeit herum startet. „El Niño“ ist das Auftreten ungewöhnlicher, nicht zyklischer und veränderter Meeresströmungen im Pazifik rund um den Äquator. „El Niño“ tritt in unregelmäßigen Abständen von zwei bis sieben Jahren auf. Normalerweise hält das Wetterphänomen neun bis zwölf Monate an, kann aber auch länger dauern. Bei dem Ereignis kommt es zu einer Veränderung der Luftdruckverhältnisse zwischen Südostasien und Südamerika. Dabei kann es sogar passieren, dass sich die Windrichtung umkehrt, woraufhin warmes Oberflächenwasser aus Südostasien in Richtung Südamerika strömt, wo dann für die Region ungewöhnlich starke Niederschläge entstehen können. Warum es zu dem Wetterphänomen überhaupt kommt, ist bisher aber noch nicht gänzlich geklärt.

Wird „La Niña“ für einen kalten Winter in Österreich sorgen?

Was aber bedeutet das nun für den österreichischen Winter. Jene möglichen Auswirkungen, die die WMO anspricht, wie beispielsweise einen frühen Wintereinbruch mit Schnee schon im Herbst, kann die „GeoSphere Austria“ zumindest für Österreich so nicht bestätigen. „Für Österreich sind keine relevanten Auswirkungen von La Niña bekannt“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“ auf Nachfrage von 5 Minuten. Auch die WMO beschwichtigt und meint, dass hinsichtlich der Stärke und Dauer des Events große Unsicherheiten bestehen würden.