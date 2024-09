RezeptgebÃ¼hren werden erhÃ¶ht: Apotheken-Besuch wird wieder teurer

In Österreichs Apotheken wird man ab Jänner 2025 wieder mehr für Medikamente zahlen müssen - die Rezeptgebühren steigen nämlich an.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 19:50 / ©Montage: Pexels/ KK

Die Rezeptgebühren sind von 2023 auf 2024 von 6,85 auf 7,10 Euro in Österreich angestiegen. Diese Erhöhung geschieht automatisch und jährlich, wie man seitens des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger gegenüber 5 Minuten erklärt. „Diese unterliegen einer gesetzlichen Regelung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) und werden automatisch mit 1. Jänner erhöht“, so Pressesprecherin Caroline Göschl auf Nachfrage von 5 Minuten. Eine Erhöhung steht also schon fest, wie hoch wird diese aber ausfallen?

Aufwertungszahl bestimmt Höhe der Rezeptgebührenerhöhung

„Gemäß gesetzlicher Regelung wird die Rezeptgebührenerhöhung mit der so genannten Aufwertungszahl berechnet. Diese beruht auf der Veränderung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung und ist vom Bundesminister in einer Verordnung kundzumachen“, erklärt Göschl weiter. Der voraussichtliche Wert dieser Aufwertungszahl wird laut „Österreichischer Gesundheitskasse“ (ÖGK) 2025 bei 1,063 liegen.

Was ist die Aufwertungszahl? Die Aufwertungszahl für das Jahr 2025 beruht auf der Veränderung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung und ist vom Bundesminister in einer Verordnung kundzumachen. Sie wird dabei bestimmt durch das Verhältnis der durchschnittlichen Beitragsgrundlage 2023 zu jener 2022.

Wie hoch wird die Rezeptgebühr jetzt 2025 möglicherweise ausfallen?

Berechnet man nun die neuen Rezeptgebühren mit dieser voraussichtlichen Aufwertungszahl, kommt man auf einen neuen Preis von über 7,50 Euro, den Österreicher ab Jänner für Medikamente auf Rezept in den Apotheken bezahlen müssen. Wie Göschl auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, würde sich die endgültige Aufwertungszahl, die erst per Verordnung durch das Ministerium verlautbart wird, gewöhnlich in Höhe des vorberechneten Wertes bewegen.

In welchen Fällen entfällt die Rezeptgebühr?

Anzumerken sei, so Göschl, dass die Rezeptgebühr in gewissen Fällen entfallen könne. „Grundsätzlich ist ein Entfall der Rezeptgebühr bei anzeigepflichtigen, übertragbaren Krankheiten vorgesehen. Außerdem ist die Höhe des Einkommens dafür ausschlaggebend, ob eine Rezeptgebühr erhoben wird oder nicht“, so die Pressesprecherin. Befreit seien demnach Personen mit geringem Einkommen, die eine Ausgleichszulage beziehen. „Eine Befreiung kann bei bestimmten Einkommensgrenzen auch auf Antrag erfolgen“, weiß Göschl.

Ab wann gilt die Rezeptgebühren-Obergrenze?

Weiters gibt es eine Rezeptgebühren-Obergrenze: „Menschen mit hohem Medikamentenbedarf und geringem Einkommen werden damit spürbar entlastet. Für jeden Versicherten wird ein Konto der bezahlten Rezeptgebühren geführt. Diese werden mit dem Nettoeinkommen verglichen. Sobald die addierten bezahlten Rezeptgebühren in einem Kalenderjahr zwei Prozent des Jahresnettoeinkommens erreichen, tritt für das restliche Kalenderjahr automatisch und ohne Antrag eine Befreiung ein. Der Versicherte muss dann in der Apotheke keine Rezeptgebühr mehr bezahlen“, erklärt Göschl abschließend noch.