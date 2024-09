Geld zurück: Österreicherin zahlte tausende Euro an „Online-Coach“

Veröffentlicht am 26. September 2024, 20:28 / ©Pexels / Karolina Grabowska

„Lerne dein Geld richtig zu investieren und lebe von einem passiven Einkommen.“ Diese und ähnliche Botschaften verkünden die sogenannten Online-Coaches. Sie schalten Werbungen in sozialen Medien, präsentieren dort ihr eigenes, angeblich so erfolgreiches Leben oder locken die Konsumenten mit unrealistischen Erfolgsversprechen. Diese werden daraufhin im Rahmen eines kostenlosen Erstgespräches zu einem Vertragsabschluss überredet, geben ihre Kontodaten bekannt und verpflichten sich zur Zahlung von mehreren tausend Euro. Statt zum schnellen Geld kommen sie so aber häufig nur zu Coaching-Videos mit geringem Informationswert, wie die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich erklärt.

Ab wann sich das Widerrufsrecht verlängert

Aber: Beim Abschließen von online-Verträgen besteht grundsätzlich ein Rücktrittsrecht, wissen die Konsumentenschützer. Dabei legt das Fernabsatzgeschäftegesetz (FAGG) strenge, formale Voraussetzungen für die beteiligten Firmen fest, Konsumenten müssen etwa umfangreich über das Widerrufsrecht belehrt werden. „Erfolgt diese Information nicht oder fehlerhaft, verlängert sich das Widerrufsrecht. Erklären Betroffene den Widerruf, so wird oftmals entgegengehalten, dass sie einem Widerrufsverzicht zugestimmt hätten. Dieser kann jedoch zum Teil unwirksam sein“, so die AK weiter.

Arbeiterkammer Oberösterreich verbucht „schönen Erfolg“

Nach Ansicht der Konsumentenschützer kann der Vertrag auch wegen Irreführung und „Verkürzung über die Hälfte“ angefochten werden. Bei letzterem handelt es sich zu einem krassen Wertmissverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Vertragsabschluss. Im Falle einer Oberösterreicherin war der Sitz der Firma des Online-Coaches auf Zypern, dennoch konnte die AK einen „schönen Erfolg“ verbuchen, wie man weiter berichtet. Die Konsumentin habe 5.500 Euro zurückbekommen.