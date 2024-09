13-Jähriger kündigte Amoklauf an steirischer Mittelschule an

Ein 13-jähriger Schüler kündigte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld einen Amoklauf an.

Ein besorgniserregender Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag an einer Mittelschule im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ein 13-Jähriger Schüler kündigte einen Amoklauf an. So soll der Jugendliche gedroht haben, mit einer Waffe das Gebäude zu stürmen. Mitschüler erzählten ihren Eltern von dem Vorfall, diese meldeten es wiederum der Direktion. Daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet.

Hitler-Bilder und Kinderpornografie am Handy sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen wurde dem Schüler das Handy abgenommen. Hierbei kamen weitere kritische Inhalte ans Tageslicht. Auf dem Mobiltelefon konnten kinderpornografische Inhalte sowieso Bilder von Adolf Hitler sichergestellt werden, wie Medien berichten. Das Handy soll nicht mehr freigegeben werden.

Ermittlungen eingestellt

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Graz die Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung, Kinderpornografie und nach dem Verbotsgesetz allerdings eingestellt. Mit 13 Jahren gilt der Schüler nämlich als unmündig und ist für eine strafrechtliche Verfolgung noch zu jung. Laut Medienberichten sei der 13-Jährige vorerst suspendiert worden. Auch das Jugendamt soll eingeschaltet worden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 21:09 Uhr aktualisiert