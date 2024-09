14 Fahrzeuge weg: Extremraser in Wien mit bis zu 249 km/h unterwegs

14 Fahrzeuge waren es bereits, die im Raum Wien aufgrund von exzessiven Geschwindigkeitsübertretungen von der Polizei beschlagnahmt worden sind, wie Polizei-Pressesprecherin Julia Schick gegenüber 5 Minuten erklärt. Seit 1. März können Autos bzw. Fahrzeuge ja rechtmäßig in Österreich – unter bestimmten Bedingungen – beschlagnahmt und sogar versteigert werden.

Autorennen als extremster Fall von Raserei

Dabei sei der extremste Fall ein Autorennen Ende März gewesen, bei dem der schnellere der beiden mit 249 km/h auf der Südosttangente (A23) gemessen wurde. Der zweite Fahrer hatte immerhin noch 212 km/h am Tacho stehen. Auf die Frage, was man gegen Extremraser in Wien machen würde, meint Schick gegenüber 5 Minuten: „Im Rahmen des Streifendienstes und auch im Zuge der regelmäßigen Schwerpunktaktionen, wird ein Augenmerk auf Straßen im Stadtgebiet gelegt, die sich anbieten, sich eventuell nicht an eine Höchstgeschwindigkeit zu halten.“

In diesen Fällen können keine validen Zahlen genannt werden

Über behördlich beschlagnahmte Fahrzeuge als Folge der vorliegenden Beschlagnahme oder bei Geschwindigkeitsmessungen via Radar könnten jedoch keine validen Zahlen genannt werden.

