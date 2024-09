Villacher KFC eröffnet bald: Ab wann es so weit ist

In der Villacher Inennstadt - am alten "McDonald's"-Standort wird bald ein neuer KFC eröffnen.

In der Villacher Inennstadt - am alten "McDonald's"-Standort wird bald ein neuer KFC eröffnen.

Nachdem „Kentucky Fried Chicken“ (KFC) erst kürzlich ein Restaurant in Klagenfurt – die erste in Kärnten – eröffnet hat, wird in Kürze auch ein KFC in der Villacher Innenstadt eröffnen. Dabei wird quasi eine Fast Food-Kette von der anderen ersetzt, bezieht der KFC doch die Flächen, die zuvor „McDonald’s“ in der Villacher Innenstadt hatte.

©5 Minuten Am alten „McDonald’s“ Standort am Villacher Hauptplatz wird bald ein neuer „KFC“ aufsperren.

„KFC“ in Villach eröffnet bereits Mitte Oktober

Wo es früher Chicken Nuggets und Burger gegeben hat, wird es künftig also Hühnerflügel und Co. geben. Und auf all das werden sich die Villacher auch gar nicht mehr so lange gedulden müssen. Wie „KFC“ gegenüber 5 Minuten nämlich erklärt, wird das neue Fast Food-Lokal bereits Mitte Oktober eröffnen.