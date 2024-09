KAC trifft auf „starken, unangenehmen Gegner“

Der KAC tritt auswärts am Freitag bei Fehérvár an.

Als aktueller Tabellenzweiter geht der KAC in das Auswärtsspiel in Ungarn. Von den bisherigen drei Spielen – man hat zumindest eines mehr als alle anderen Clubs im Bewerb bestritten – hat der KAC zwei Mal gewonnen und einmal verloren. Vor allem das letzte Spiel macht aber Hoffnung, war es doch das erste Auswärtsspiel der Klagenfurter und ist gegen die Black Wings Linz gleich mit 5:0 für den KAC ausgegangen. In der Fremde hat man nun seit 14 Spielen saisonübergreifend nicht mehr verloren.

„In der Vergangenheit hatten sie einen großen Heimvorteil“

„Die Partie in Linz war recht gut von uns. Wir starteten mit einem frühen Tor und haben unser Spiel einfach gehalten“, meint KAC-Stürmer Luka Gomboc. Die Ungarn seien ein „starker, unangenehmer Gegner“. „In der Vergangenheit hatten sie einen großen Heimvorteil mit lauten Fans in einer engen Halle, wir werden sehen, wie das jetzt in der neuen Arena aussieht“, so Gomboc. Das Spiel findet am morgigen Freitagabend, 26. September, ab 19.15 Uhr statt.