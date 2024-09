Nach Kollision: 17-Jähriger von Moped gegen Laternenmast geschleudert

Gegen 17.25 Uhr war heute Nachmittag ein 51-jähriger Österreicher mit seinem Auto mit Anhänger auf der Walchseestraße von Walchsee kommend in Richtung Kössen (Bezirk Kitzbühel, Tirol) unterwegs. Als er in Kössen in die Gemeindestraße „Am See“ nach rechts einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem am Geh- und Radweg fahrenden Moped, wie die Polizei berichtet.

Autofahrer leistete umgehend Erste Hilfe

Der Mopedlenker, ein 17-jähriger Österreicher, wurde bei der Kollision von seinem Moped gegen einen dortigen Laternenmasten geschleudert und blieb anschließend in einem angrenzenden Feld liegen. Der Autofahrer leistet umgehend Erste Hilfe und rief die Rettung. Der 17-Jährige musste in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen werden. An beiden Fahrzeugen ist zudem Sachschaden entstanden.