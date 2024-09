Auto überschlug sich nach Kollision: Frau aus Unfallfahrzeug gerettet

Die Frau musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert werden.

Die Frau musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert werden.

Am Donnerstagnachmittag, 26. September, fuhr ein 48-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Auto auf der Tiroler Straße von Hall in Tirol kommend in östliche Richtung. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen. Im Gemeindegebiet von Mils (Innsbruck-Land) wollte der Lenker nach links in einen Parkplatz einbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs sein Fahrzeug anhalten. Zur gleichen Zeit lenkte eine 25-jährige österreichische Staatsangehörige ihr Fahrzeug am selben Straßenzug ebenfalls in östliche Richtung. Dann passierte das Unglück.

Auto überschlug sich, Frau aus Wrack gerettet

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie auf das Heck des vor ihr fahrenden PKW auf und prallte anschließend mit ihrem Fahrzeug gegen ein angrenzendes Gebäude. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Bankett am Dach liegend zum Stillstand. Die Insassen des gegnerischen Unfallfahrzeuges befreiten die Frau aus ihrem PKW und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Die Frau musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert werden. Die Insassen des anderen Unfallfahrzeuges blieben unverletzt. Am Fahrzeug des 48-jährigen Mannes entstand erheblicher Sachschaden an jenem der 25-jährigen Frau Totalschaden.

Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Mils mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, drei Sanitäter und einer Notärztin sowie die Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet werden. Ein mit den Lenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

