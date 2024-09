Gewittergefahr steigt am Freitag in Österreich an

Das Wetter wird am Freitag in Österreich unbeständig, stellenweise sind auch Gewitter möglich.

In Österreich wird es am Freitag bei aufgelockerter bis starker Bewölkung immer wieder auch Regenschauer oder zeitweise Regen geben. „Der Niederschlagsschwerpunkt liegt zunächst im Süden und Südosten, am Nachmittag und Abend schließlich über den westlichen Landesteilen. Zwischendurch gibt es etwas Sonnenschein vor allem im Osten und Südosten. Allerdings steigt mit den sonnigen Auflockerungen die Gefahr für lokale Gewitter“, so die Wetterexperten der „GeoSphere Austria“.

Wo es am Freitag in Österreich am wärmsten sein wird

Auch Wind kann immer wieder mal stellenweise dabei sein, er weht schwach bis mäßig aus überwiegend südöstlicher bis südwestlicher Richtung. Während die Frühtemperaturen noch zwischen elf und 18 Grad liegen, klettern sie im Tagesverlauf auf 17 bis 25 Grad hinauf. Am wärmsten ist es dabei in der südlichen Steiermark und im Südburgenland.