Kräftiger Regen am Freitag in Kärnten: Wo man am ehesten trocken bleibt

Teils kräftige Regenschauer werden am Freitag über Kärnten ziehen - hier und da könnten auch Gewitter eingelagert sein.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 21:45 / ©5 Minuten

Vor allem in Ober- und Mittelkärnten, sowie in den Karawanken ist es am Freitag den ganzen Tag über trüb, es regnet oft schauerartig, gebiets- und zeitweise kann es auch kräftig regnen. „Mitunter sind vereinzelt auch Gewitter eingelagert“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

So warm wird es am Freitag in Kärnten

Trocken könnte es voraussichtlich die meiste Zeit aber in den östlichen Landesteilen bleiben, es ziehen nur wenige Regenschauer durch. Hier kann teils noch lebhafter, föhniger Südwind die Wolken sogar kurz ein wenig auflockern. Die Tageshöchstwerte dürfen zwischen 15 Grad im Lesachtal und rund 20 Grad im Lavanttal pendeln.