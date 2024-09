Zuerst Regen, dann Sonne: So wird das Wetter am Freitag

„Störungseinfluss bringt in der Obersteiermark Wolken und in der ersten Tageshälfte stärkeren Regen. Am Nachmittag wird der Niederschlag weniger, die Wolken lockern ein bisschen auf“, so die Wettervorhersage der GeoSphere für Freitag. In der Südoststeiermark soll es hingegen kaum regnen. „Hier gibt es mit föhnigem Südwestwind auch längere, sonnige Abschnitte“, wissen die Experten. Die Höchsttemperaturen von Nord nach Süd betragen 15 bis 23 Grad. Im Raum Bad Radkersburg kann es zu Mittag auch über 25 Grad erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 22:02 Uhr aktualisiert