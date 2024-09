Lagerhalle in Wolfsberg steht in Vollbrand

Aus bisher unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Freitag ein Brand in einer Lagerhalle in der Lagerstraße in Wolfsberg (Kärnten) ausgebrochen. Aktuell stehen dort mehrere Freiwillige Feuerwehren der Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt im Einsatz. Die Löscharbeiten sind noch voll im Gange, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weißhaupt gegenüber 5 Minuten bestätigt. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten auch mehrere Wohnhäuser in der Umgebung evakuiert werden“, erklärt Weißhaupt.

150 Kräfte bei Brand in Wolfsberg im Einsatz

Im Einsatz stehen rund 150 Florianis von zwölf Freiwilligen Feuerwehren. „Das betroffene Gebäude ist leider nicht mehr zu retten. Derzeit wird versucht, die Flammen niederzuschlagen und die Glutnester zu bekämpfen.“ Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich ersten Informationen zufolge niemand mehr in der Lagerhalle.

©Georg Bachhiesl Die Löscharbeiten in Wolfsberg laufen auf Hochtouren.

©Georg Bachhiesl | Eine Lagerhalle in Wolfsberg steht in Flammen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 06:34 Uhr aktualisiert