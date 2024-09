Mutwillig Waschbecken zum Überlaufen gebracht: Täter wird gesucht

Am 26. September 2024 wurde der Polizei Hall eine Sachbeschädigung in Hall, „bei der Säule“ beim dortigen Sportplatz angezeigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft drehte am 26.09.2024 gegen 19 Uhr im Erdgeschoß gelegenen Herren-WC bei einem Waschbecken das Wasser auf, schloss den Abfluss und dichtete die WC-Türe mit Papierhandtüchern ab. Nachdem das Waschbecken übergelaufen war, sammelte sich das Wasser am Boden des WC im Erdgeschoss, trat ins Mauerwerk ein und tropfte schließlich im Untergeschoß gelegenen WC von der Decke. Durch den Vandalismus entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigen sind an die PI Hall in Tirol unter der TelNr. 059133 / 7110 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 06:48 Uhr aktualisiert