Person fiel in Mur bei Judendorf-Straßengel

Am Donnerstag fiel eine Person bei Judendorf-Straßengel in die Mur.

Um 17.56 Uhr wurden die Feuerwehrleute per Sirenen-, Pager und SMS-Alarm zu einem Wasserdiensteinsatz nach Judendorf-Straßengel alarmiert. „Bei der Alarmierung hieß es ‚,Person in Mur‘, weshalb der Wasserdienststützpunkt Frohnleiten alarmiert wurde“, schreibt die FF Frohnleiten in einem Einsatzbericht. Bereits wenige Minuten nach Alarm rückte das Mehrzweckfahrzeug-Allrad, das Wasserdienstfahrzeug, das Versorgungsfahrzeug mit Klein-Boot und das Tanklöschfahrzeug-Allrad mit dem Jet-Boot und neun Kameraden nach Judendorf-Straßengel aus, berichtet die FF von ihrem Einsatz.

Person konnte gerettet werden

„Bereits kurz vor Erreichen des Einsatzortes wurde über Funk mitgeteilt, dass die Person gerettet werden konnte. Für die Kräfte der FF Frohnleiten war deshalb kein Einsatz mehr erforderlich und die Mitglieder konnten nach einer kurzen Einsatznachbesprechung am Einsatzort wieder in das Feuerwehrhaus einrücken und um 20.30 Uhr die Einsatzbereitschaft wiederherstellen“, heißt es seitens der Feuerwehr.