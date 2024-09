Demo am Vormittag sorgt für Anhaltungen einiger Grazer Buslinien

Wegen einer Versammlung zum Thema „Demo für bessere Verkehrspolitik“ kommt es heute in der Zeit von ca. 10 Uhr bis etwa 10.30 Uhr zu Anhaltungen der Buslinien 58 und 63 in der Keplerstraße, danach der Linien 58 und 63 sowie 40 und 67 im Bereich Lendplatz/Keplerstraße. Die Versammlung beginnt um etwa 10 Uhr am Lendkai beim BRG Kepler. Ab ca. 10 Uhr gehen die Teilnehmer auf der Strecke Lendkai – Keplerstraße – Josefigasse zum Endpunkt am Mariahilfer Platz.

Die Änderungen Buslinien 58 und 63: In der Zeit von ca. 10 bis etwa 10.20 Uhr wird es im Bereich der Keplerstraße – Lendplatz zu Anhaltungen dieser Buslinien in beiden Fahrtrichtungen kommen. Buslinien 58 und 63 sowie 40 und 67: In der Zeit von ca. 10.10 bis etwa 10.30 Uhr wird es im Bereich Lendplatz/Keplerstraße/Wiener Straße zu Anhaltungen dieser Buslinien in beiden Fahrtrichtungen kommen.