Neues Bistro hat am Flughafen Klagenfurt eröffnet

„In der Planung haben wir Wert auf lokale Unternehmer und heimische Materialien gelegt – ‚UDO & ROY‘ soll nicht nur ein angenehmer Ort des Verweilens vor einer Reise oder bei der Rückkehr nach Klagenfurt sein, sondern vielmehr eine Visitenkarte des Flughafens und der Region. In Zukunft planen wir auch After-Work-Events mit Live-Musik, um vermehrt Kärntnerinnen und Kärntner bei uns begrüßen zu können“, erklärt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

Direkt am Haupteingang des Terminalgebäudes

Das Bistro wird vom Flughafen Klagenfurt betrieben und verfügt über 60 Sitzplätze im Innenbereich und 50 Sitzplätze auf der vergrößerten Terrasse direkt neben dem Haupteingang des Terminalgebäudes. Mit Design und Umsetzung wurde das Kärntner Unternehmen WERKBANK betraut. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) gratulierte zur Eröffnung: „Am Flughafen Klagenfurt tut sich einiges, Investitionen finden statt oder werden vorbereitet. All das, was in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, wird nun von der neuen Geschäftsführung in Angriff genommen. Die heutige Eröffnung des neuen Cafés ist ein sehr gelungenes Beispiel dafür.“