Hochwasser: Mateschitz spendet heimlich Millionen für Betroffene

Schwere Hochwasserschäden in Österreich

Mitte September haben schwere Unwetter in Teilen Niederösterreichs, Oberösterreichs und der Steiermark eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zahlreiche Haushalte stehen vor dem Nichts, nachdem die Überschwemmungen immense Schäden verursacht haben. In vielen betroffenen Regionen ist die Nachbarschaftshilfe groß, und auch die Einsatzorganisationen sind unermüdlich im Einsatz, um die Aufräumarbeiten zu unterstützen. Doch die finanziellen Folgen sind enorm.

Mateschitz spendet heimlich fünf Millionen Euro

Wie die Medien berichten, hat der 32-jährige Red-Bull-Erbe still und heimlich fünf Millionen Euro für die Hochwasseropfer gespendet. Mateschitz, der in die Fußstapfen seines Vaters Dietrich tritt, legt großen Wert darauf, dass das Geld ohne bürokratische Hürden direkt den Betroffenen zugutekommt. Bereits sein Vater war bekannt für seine großzügigen Spenden und Unterstützungen in Notlagen. 2012 spendete Dietrich Mateschitz etwa 70 Millionen Euro an die Paracelsus Medizinische Privatuniversität – eine der größten Einzelspenden in Europa.

Millionen-Spenden für „Österreich hilft Österreich“

Die Hilfsinitiative „Österreich hilft Österreich“, unterstützt von Organisationen wie dem Roten Kreuz, der Caritas und der Diakonie, sammelt seit dem Unglück Spenden, um den Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen. Bisher sind hier über 13 Millionen Euro zusammengekommen.