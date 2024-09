13-Jährige hat bei Not-OP in Graz Hand angelegt: Abschlussbericht liegt vor

Veröffentlicht am 27. September 2024, 07:53 / ©Pixabay/sasint

Am 13. Januar wurde ein schwer verletzter Mann nach einem Forstunfall ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der Notoperation, die daraufhin durchgeführt wurde, soll die Chirurgin ihre minderjährige Tochter in den OP-Saal geholt und sie an der Operation beteiligt haben. Die Enthüllung dieses Vorfalls basiert auf einer anonymen Anzeige, die zu umfassenden Ermittlungen führte. Im Gespräch mit 5 Minuten im Juni schilderte auch eine Mitarbeiterin die Ereignisse und berichtete von der aktuellen Stimmung im Krankenhaus. Näheres dazu hier: 13-Jährige hat bei Operation Hand angelegt: „Habe sie öfter gesehen“.

Zwei Ärzte entlassen

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde die beteiligte Chirurgin zunächst suspendiert und Ende Juli endgültig fristlos entlassen. Auch ein weiterer Arzt, der bei dem Eingriff anwesend war, wurde entlassen. Ihm wird vorgeworfen, zunächst geleugnet zu haben, dass das Mädchen am Patienten hantiert habe. Später gestand er, dass die 13-Jährige tatsächlich aktiv mitgearbeitet hatte. Beide Ärzte stehen im Verdacht der schweren Körperverletzung. Neben den beiden entlassenen Ärzten sind auch fünf weitere Mitglieder des OP-Teams ins Visier der Ermittler geraten. Gegen sie wird wegen Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung ermittelt, so der Stand im August.

Ermittlungen gegen sieben Personen

Das steirische Landeskriminalamt hat nun den Abschlussbericht vorgelegt. Gegen insgesamt sieben Personen wird ermittelt. Drei von ihnen sind Ärzte, die anderen Operationshelfer. Einige Beschuldigte weisen die Vorwürfe von sich, sie haben laut Angaben nicht gesehen, dass die 13-Jährige bei der Operation Hand angelegt hat. Die hauptbeschuldigte Oberärztin soll laut Berichten der „Kleinen Zeitung“ eingestanden haben, dass ihre Tochter assistieren zu lassen, ein Fehler war.

Aussagen werden nun geprüft

Der Abschlussbericht wird nun geprüft, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Danach soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird. Auch, ob sich die KAGES strafrechtlich nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz verantworten muss, soll laut Medienberichten geprüft werden. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.