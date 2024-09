Tierisches Programm beim Tag der offenen Tür im TiKo

Am 5. Oktober

Veröffentlicht am 27. September 2024

„Der Tag der offenen Tür bietet jedem die Möglichkeit, die alltägliche Arbeit des TiKos kennenzulernen und hinter die Kulissen zu blicken. Mittlerweile als fixer Programmpunkt in unserem Veranstaltungskalender ist dieser besondere Tag nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns wieder auf viele interessierte Besucher“, betont Tara Geltner, Präsidentin Landestierschutzverein Kärnten.

Führungen durchs TiKo und vieles mehr

Zwischen 11 und 16 Uhr ist es möglich das TiKo in Klagenfurt von Innen und Außen kennenzulernen. Neben Führungen werden auch alle Fragen rund um unsere vierbeinigen Freunde an den Infoständen im Foyer und auf der Veranstaltungswiese beantwortet. Beim Fotostand von „Pawfect Soulmates“ werden die tierischen Besucher ins rechte Licht gerückt und auf lustigen Bildern verewigt. Zusätzlich finden drei spannende Vorträge zu den Themen „Clickertraining für Katzen“, „Erste Hilfe für Haustiere“ und „Mythen in der Hundeerziehung“ statt. Die vierbeinigen Besucher erfahren zudem bei der Tiersegnung um 12 Uhr besondere Zuwendung von Bischofsvikar Hans-Peter Premur.

Programm für Groß und Klein

Geboten wird auch ein buntes Kinderprogramm, bestehend aus einem Tierschutz-Quiz, einer Hüpfburg, Kinderschminken, einem Bastel- und Maltisch sowie einer Zaubershow um 13 Uhr. Für Speis und Trank sowie Live-Musik ist gesorgt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.