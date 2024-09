Während Bewohner schliefen: Nächtlicher Einbruch in Salzburg

Veröffentlicht am 27. September 2024, 08:48 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Am 27. September, zwischen 1 Uhr und 4 Uhr, verübte eine unbekannte Täterschaft im Salzburger Stadtteil Lehen, in der Siebenstädterstraße, ein Einbruchsdiebstahl. Während die Bewohner schliefen, drang die Täterschaft durch gewaltsames Entfernen eines Fenstergitters über das Badezimmerfenster in die ebenerdig gelegene Wohnung ein und entwendete daraus unter Anderem mehrere Armbanduhren sowie ein Mobiltelefon.