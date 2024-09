Holding-Mitarbeiter John heimst Meister-Titel bei Schneepflug-EM ein

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Schneepflug-EM in Deutschland sicherte sich John Meierhofer den Meister-Titel.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 09:19 / ©Die_Autobahn_GmbH_des_Bundes

Bei der „2. Europameisterschaft im Schneepflugfahren – Snow Plough Euro 24“, die bei wechselhaftem Herbstwetter auf dem Flugplatz Mendig in Rheinland-Pfalz ausgerichtet wurde, hat sich John Meierhofer aus dem Stadtraum der Holding mit seinem Co-Piloten Christian Ringdorfer mit stattlichen 1615 Punkten und einer Bestzeit von 6 Minuten 15 Sekunden den ersten Platz gesichert.​

26 Fahrerteams aus neun Ländern bei Schneepflug-EM

An der alle zwei Jahre stattfindenden Schneepflug-Europameisterschaft nahmen 26 Fahrer-Teams aus neun europäischen Ländern teil, darunter aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Kasachstan, Österreich, der Slowakei, aus Slowenien, Tschechien und Ungarn. Alle Teams hatten sich zuvor auf nationaler Ebene für die Teilnahme an der Europameisterschaft qualifiziert. Europameister und Titelverteidiger Daniel Luger aus Österreich war mit einer „Wild Card“ dabei. Damit die rund 400 Besucher auf dem Flugplatz in Mendig die Europameisterschaft hautnah mitverfolgen konnten, wurden die Qualifikations- und Finalrunden live auf der Großleinwand übertragen.

Holding-Graz-Mitarbeiter sichert sich Meister-Titel

In einem hochspannenden Vorentscheid meisterten die 26 Teilnehmer-Teams mit baugleichen Unimogs vom Typ U423 mit Streugerät und Schneepflug den rund 450 Meter langen Geschicklichkeitsparcours und absolvierten auf Zeit insgesamt 14 Wertungsprüfungen (15 Disziplinen), die realen Situationen im Arbeitsalltag nachempfunden wurden und einen souveränen Umgang mit dem Fahrzeug erforderten. Nach den spannenden Qualifikationsrennen am Vormittag traten die 12 besten Teams aus ganz Europa schließlich im hochkarätig besetzten Finale gegeneinander an und kämpften um den Meistertitel. Dabei setzte sich John Meierhofer mit einem erstklassigen Lauf gegen seine Herausforderer durch und sicherte sich somit verdient den Meister-Titel.