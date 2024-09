Im CITYPARK: Erster Peek & Cloppenburg eröffnet in Graz

Peek & Cloppenburg hat sich als einer der größten Multimarken-Modehändler in Europa einen festen Namen gemacht und bietet den Kunden eine große Auswahl an Modetrends. Die neue Filiale im CITYPARK eröffnet auf über 3.000 m² Fläche.

Erster Store in Graz

Peek & Cloppenburg feiert mit der Eröffnung im CITYPARK den ersten Store in der Stadt Graz und bereits den 15. in Österreich. Der Modehändler ist bereits jetzt mit mehreren Filialen in den Malls von Österreichs größtem Shopping-Center-Betreiber SES vertreten: EUROPARK Salzburg, SILLPARK Innsbruck und FISCHAPARK Wiener Neustadt.

Eröffnung als „wichtiger Meilenstein“ für CITYPARK

„Unser neuer Shoppartner Peek & Cloppenburg ist mit seinem umfangreichen Sortiment bei Kund:innen gleichermaßen beliebt und erfolgreich. Dass Peek & Cloppenburg für seinen Grazer Standort den CITYPARK Graz wählte, zeigt, dass wir für Fashion-Anbieter im stationären Bereich das richtige Umfeld für eine erfolgreiche Entwicklung bieten“, so Eigentümervertreter und Geschäftsführer Martin Poppmeier. „Wir freuen uns sehr, dass Peek & Cloppenburg erstmals mit einem Standort mitten in Graz bei uns im CITYPARK vertreten ist. Diese Eröffnung stellt, nach der INTERSPAR-Modernisierung einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Center dar. Mit einer großen Auswahl an Mode für jede Gelegenheit und einem hohen Anspruch an Qualität und Service ist unser Neuzugang eine absolute Bereicherung für das Einkaufserlebnis im CITYPARK“, ergänzt Center-Manager Wolfgang Forstner.