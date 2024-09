Wahlkabinen fielen Lagerhallen-Brand in Wolfsberg zum Opfer

Wie berichtet, brannte in der Nacht auf den 27. September 2024 eine Lagerhalle in der Stadtgemeinde Wolfsberg. Dem Großfeuer fiel auch ein angesiedeltes Lager der Stadtgemeinde Wolfsberg zum Opfer. „Die hier gelagerten Wahlkabinen, die ab heute für die Nationalratswahlen am kommenden Sonntag an die Wahllokale geliefert werden hätten sollen, sind nahezu vollständig verbrannt“, heißt es am Freitag.

Wahl am Sonntag findet regulär statt

Die Stadtgemeinde hat sofort Kontakt mit der Landeswahlbehörde und mit dem Bundesministerium für Inneres aufgenommen. „Dabei wurde vereinbart, dass durch klare räumliche Abtrennungen (z.b. Aufstellen von Paravents oder kleineren Raumteilern) ein regulärer Ablauf des Wahlvorganges sichergestellt werden kann. Das Wahlgeheimnis bleibt dadurch auf jeden Fall gewährleistet“, versichert Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) und bedankt sich auch für die Hilfsbereitschaft von Kärntner Gemeinden, die überzählige Wahlkabinen der Stadtgemeinde Wolfsberg zur Verfügung stellen.