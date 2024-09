Tragisch: 65-Jähriger bei Arbeitsunfall in Moosbrunn tödlich verunglückt

Am 26. September 2024 ereignete sich ein tödlicher Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Moosbrunn, Bezirk Bruck an der Leitha. Ein 65-jähriger Mann aus Polen war mit der Ausbesserung einer Stützmauer beschäftigt und befand sich dabei in einem Personenkorb, der an der Hebehydraulik eines Traktors angebracht war.

Unfallhergang

Gegen 11.10 Uhr soll sich der Korb plötzlich von der Hebevorrichtung gelöst haben und rücklings auf das Traktordach gerutscht sein. Der 65-Jährige stürzte aus einer Höhe von etwa 8 Metern zu Boden. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Die genauen Umstände des Unfalls werden nun von der Polizei und den zuständigen Behörden untersucht. Unklar ist bislang, warum sich der Korb gelöst hat und ob technische Mängel eine Rolle gespielt haben könnten.