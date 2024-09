Dank Eigentor: TSV Hartberg gewinnt Heimspiel gegen WSG Tirol

Manfred Schmid veränderte die Startformation an zwei Positionen. Tobias Kainz und Patrik Mijic durften von Beginn an ran. Unsere Hartberger starteten furios und überrollten die Gäste aus Wattens regelrecht. Der kroatische Stürmer jagte das Leder nach wenigen Minuten aus kurzer Distanz über das Tor. Die absolute Topchance fand Justin Omoregie vor, der entschlossen auf das Tiroler-Tor stürmte, den Torhüter umkurvte und folglich nur das Außennetz traf (9.), schade! Augenblicke später verfehlte Dominik Prokop das Ziel ebenfalls nur knapp. Die Partie hätte nach 15 Minuten bereits in trockenen Tüchern sein können. Nachdem eine weitere Chance vergeben wurde (Prokop) flachte die Partie ein wenig ab, Tirol konzentrierte sich fast die gesamte Spielzeit über auf das Verteidigen und wurde nur bei Standards aufgrund der Größenvorteile gefährlich. Die Semlic-Truppe stand tief, versuchte mit einem dichten Abwehrblock nicht zuzulassen. Die beste Chance der Gäste hatte Gugganig mit einem Kopfball, den Sallinger problemlos festhielt (65.). Die Heimelf versuchte mit Unterstützung des Publikums den Gegner einzuschnüren, im Offensivspiel agierte man zu ungenau, weshalb die Topchancen ausblieben. Dennoch spürte man den Siegeswillen und die Bereitschaft alles dafür zu geben. Im Finish folgte dann auch die verdiente Belohnung. Eine flüssige Kombination über Diarra und Heil mit einem sehr guten Stanglpass des Eingewechselten Furkan Demir verwandelte Maximilian Fillafer zur vielumjubelten und befreienden Hartberger Führung. Nach einem guten ersten Kontakt beförderte Fillafer den Ball mit dem Kopf in das Gehäuse, Tirol-Verteidiger Lukas Sulzbacher spitzelte im selben Moment das Leder mit dem Fuß, weshalb es als Eigentor gewertet wurde. In der Nachspielzeit ließen Heil, Avdijaj & Co. nichts mehr anbrennen.