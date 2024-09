Jetzt auch in Kärnten: Aus für Handyparken-App

Bisher konnten Kärntner die Handyparken-App in Klagenfurt, Pörtschach, Velden und Villach nutzen.

Bisher konnten Kärntner die Handyparken-App in Klagenfurt, Pörtschach, Velden und Villach nutzen.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 11:18 / ©5min/Leserfoto

Mit 1. Oktober 2024 ist die Umstellung abgeschlossen: Dann werden alle HANDYPARKEN-Städte, mit Ausnahme von Wien, in der App deaktiviert. Auch Kärntner Nutzer werden mit 1. Oktober 2024 gebeten, zur Nachfolger-App EasyPark zu wechseln. Im südlichsten Bundesland betrifft das vor allem Klagenfurter, Pörtschacher, Veldener und Villacher.

Wechsel zur Nachfolger-App

„Mit der Zusammenführung beider Angebote wachsen wir in Österreich rasch weiter und sind als Nummer 1-Park-App in rund 120 Gemeinden, und damit quasi flächendeckend, präsent“, erklärt Markus Heingärtner, Geschäftsführer von EasyPark Österreich. Nutzer können übrigens direkt in der App zu EasyPark wechseln.

So funktioniert der Wechsel HANDYPARKEN-App öffnen und eine der oben genannten Städte/Gemeinden auswählen.

Auf „EasyPark-Konto erstellen“ klicken.

Dem Prozess in der HANDYPARKEN-App folgen.

business paybox Kunden, die sich für einen Wechsel zu EasyPark interessieren, können ihre Daten auf www.easypark.com bekannt geben.

Häufig gestellte Fragen Was ändert sich bei Handyparken? Geplant war ein schrittweise Umstieg aller Handyparken-Städte und Gemeinden auf EasyPark ab Mai 2024. „Sobald Ihre Stadt/Gemeinde für den Umstieg auf EasyPark bereit ist, werden Sie per E-Mail und in der HANDYPARKEN-App bei Auswahl Ihrer Stadt/Gemeinde darüber informiert“, heißt es vom Betreiber. Jetzt im Oktober sind Teile Kärntens, Steiermark, Tirols und Nieder- sowie Oberösterreichs dran. In Burgenland, Vorarlberg und Salzburg wurde der Betrieb bereits eingestellt. Wien ist nicht betroffen. Wie kann ich weiter mit dem Handy parken? EasyPark übernimmt statt Handyparken. Dafür muss ein neues EasyPark-Konto erstellt werden. Wie viel zahle ich bei EasyPark dann fürs Parken? Von HandyParken heißt es: „Ihr aktueller HANDYPARKEN-Tarif (EUR 0,18 Service-Entgelt pro Parkvorgang) gilt dadurch auch bei EasyPark, kann aber in Zukunft gemäß den EasyPark-Bedingungen Änderungen unterliegen.“ Ich nutze Handyparken in Wien – was muss ich machen? „In Wien bleibt HANDYPARKEN als primäre Parklösung bestehen und steht Ihnen auch in Zukunft weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Nutzen Sie HANDYPARKEN ausschließlich oder überwiegend in Wien, besteht für Sie somit kein weiterer Handlungsbedarf“, so der Betreiber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 11:21 Uhr aktualisiert