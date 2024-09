Österreichweite Hausdurchsuchungen: Behörde zerschlug illegalen Nazi-Ring

In den frühen Morgenstunden des 25. September 2024 schlugen die Beamten in ganz Österreich zu.

Besagte Amtshandlung betraf 20 Personen, die in ganz Österreich verteilt waren, heißt es am Freitag seitens des Bundesministeriums für Inneres (BMI). Die Razzia wurde bereits in den frühen Morgenstunden des 25. September 2024 durchgeführt. „Mit dem jüngsten Joint-Action-Day ist den österreichischen Sicherheitsbehörden und der Justiz ein effektiver Schlag gegen den Rechtsextremismus gelungen. Dabei wurden im Zuge mehrerer Hausdurchsuchungen auch große Mengen an NS-Devotionalien aus dem Verkehr gezogen, die leider einen nach wie vor aktiven Schwarzmarkt befüllt haben“, erklärte Justizministerin Alma Zadić (GRÜNE). Umso wichtiger sei es, den Kampf gegen den Rechtsextremismus weiterhin mit voller Entschlossenheit zu führen.

Der Aktion gingen akribische Ermittlungen voraus

Ziel der von EUROPOL unterstützten Aktion war, die Strukturen des illegalen, rechtsextremen Netzwerks zu zerschlagen. Mehrere hundert NS-Devotionalien sowie diverse Waffen und Datenträger konnten sichergestellt werden. Der Aktion gingen akribische Ermittlungen der Bediensteten des Verfassungsschutzes, insbesondere des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in Niederösterreich, voraus. „Die Polizei und der Verfassungsschutz gehen konsequent und mit Nachdruck gegen jede Form von Extremismus vor. Nachdem vor zwei Wochen eine bundesweit akkordierte Aktion gegen islamistische Extremisten umgesetzt wurde, gelang in den vergangenen Tagen ein gezielter Schlag gegen den Rechtsextremismus in Österreich“, erläuterte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Auch Amtshandlungen in Kärnten und der Steiermark

Österreichweit wurden 18 Hausdurchsuchungen durchgeführt. „Bei 15 davon besteht in den Bundesländern Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark ein Zusammenhang“, heißt es seitens des Bundesministeriums. Dort fanden zudem elf Beschuldigteneinvernahmen statt. Die LSE der Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Kärnten setzten zudem gesonderte staatspolizeiliche Maßnahmen, die drei Hausdurchsuchungen, eine freiwillige Nachschau und vier Beschuldigtenvernehmungen umfassten. Bei den 20 Beschuldigten handelt es sich um 19 Männer und eine Frau.

Verkauf der illegalen Ware erfolgte über Messengerdienst

Die 15 in Zusammenhang stehenden Personen werden verdächtigt, einen illegalen NS-Devotionalien-Handel über einen Instant-Messengerdienst aufgezogen zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Damit sollen sie einerseits NS-Ideologie online verbreitet und sich andererseits durch den Verkauf bzw. Austausch von Gegenständen mit nationalsozialistischem Bezug im Sinne des Verbotsgesetzes wieder betätigt haben.

„NS-Museum“ ausgehoben

Zudem kam es zur Sicherstellung einer Sammlung, die als „NS-Museum“ beschrieben werden könne, so die Beamten. Bei den NS-Devotionalien handelt es sich unter anderem um diverse Abzeichen, Dolche, Uniformen, Helme, Schutzmasken, Fahnen und Orden. Langwaffen, Hieb- und Stichwaffen sowie verbotene Schlagringe konnten ebenso aufgefunden werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.