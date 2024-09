Wilde Szenen in Wiener Trafik: Wurde Mann mit Pistole bedroht?

Veröffentlicht am 27. September 2024, 12:34 / ©5 Minuten

Mehrere Polizeistreifen rückten am Donnerstagnachmittag zu einer Trafik in der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten aus. Dort soll ein Mann im Zuge einer Auseinandersetzung von mehreren Jugendlichen mit einer Pistole bedroht und körperlich angegriffen worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Jugendliche waren schnell gefasst

„Im Zuge einer Sofortfahndung wurden die drei Tatverdächtigen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren angehalten und vorläufig festgenommen“, heißt es seitens der Beamten. Der Mann, der zuvor bedroht worden sein soll, erkannte die Jugendlichen wieder. „Einer der Tatverdächtigen soll seine Jacke und die Pistole entsorgt haben, weshalb diese nicht mehr auffindbar war“, erklären die Polizisten weiters. Auch verweigerten die Jugendlichen die Aussage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.