Unfall am Wiener Opernring: Frau (69) schwebt in Lebensgefahr

Bei dem Unfall am Opernring erlitt die Frau schwere Verletzungen an Kopf und Schulter.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 12:45

Auf einem Radweg am Wiener Opernring kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Aus Höhe einer Bushaltestelle kollidierte ein 62-jähriger Radfahrer mit einer 69-jährigen Passantin. Die Frau erlitt dabei schwere Kopf- und Schulterverletzungen und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Genauer Unfallhergang noch unklar

„Auch der Radfahrer verletzte sich, lehnte aber eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab“, heißt es seitens des Verkehrsunfallkommandos der Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 13:42 Uhr aktualisiert