Vier Festnahmen nach brutalem Raub in Ottakring

Bereits am Abend des 21. September 2024 ereignete sich ein Raub in der Hasnerstraße. Das Opfer gab an, auf offener Straße in Wien-Ottakring von mehreren Jugendlichen auf seinen zuvor geparkten PKW und auf Geld angesprochen worden zu sein. In weiterer Folge sollen die Jugendlichen auf den Mann eingeschlagen und ihm eine Umhängetasche mitsamt der PKW-Schlüssel geraubt haben. Danach flüchteten die unbekannten Täter. Das Opfer wurde bei der Tat verletzt, Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Zur Sicherung des PKW veranlasste das Opfer unmittelbar nach der Tat die Abschleppung seines PKW. Die unbekannten Täter stahlen jedoch in weiterer Folge den PKW mit dem geraubten Schlüssel vom Abstellplatz.

Fahrzeug gestern beim Wiedner Gürtel gefunden

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien in enger Zusammenarbeit mit der SOKO KFZ des Bundeskriminalamtes wurde das Fahrzeug gestern im Bereich des Wiedner Gürtels geortet. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität führten einen koordinierten Zugriff durch, nahmen die vier Fahrzeuginsassen fest und stellten den PKW sicher. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Jugendliche im Alter von 14, 16 und 19 Jahren. Ein 16-jähriger Hauptverdächtiger wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien sind im Gange. Es gilt die Unschuldsvermutung.