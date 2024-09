Geländer bricht: Betagtes Ehepaar stürzt von Balkon

Zwei Personen stürzten gestern von einem Balkon in den darunterliegenden Garten.

Zwei Personen stürzten gestern von einem Balkon in den darunterliegenden Garten.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 13:17 / ©Wörschachwald

„Aufgrund des Bruchs eines Balkongeländers stürzten zwei Personen vom Balkon ihres Wohnhauses in den darunterliegenden Garten. Entgegen der Alarmmeldung war keine weitere Einsturzgefahr gegeben, so konnte die FF Zauchen bereits auf Anfahrt wieder storniert werden“, berichtet die FF Wörschachwald. Somit beschränkten sich die Tätigkeiten der Feuerwehr auf die Unterstützung der Rettung sowie der Tragehilfe. Das betagte Ehepaar wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Schladming geflogen beziehungsweise ins LKH Bad Aussee gebracht, heißt es weiter von der Feuerwehr.