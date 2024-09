Jetzt fix: Um so viel sinkt der Fernwärmepreis ab Oktober

Die Fernwärmepreise der Stadt Graz unterliegen der behördlichen Preisbestimmung nach dem Preisgesetz 1992. Betroffen davon ist sowohl der Fernwärme-Abgabepreis von der Energie Steiermark an die Energie Graz als auch der Fernwärmepreis der Energie Graz an die Verbraucherinnen und Verbraucher.

Zum Verfahren

Die Zuständigkeit für die Entscheidung in diesem Verfahren wurde per Delegierungsbescheiden aus den Jahren 1991 und 1992 vom Wirtschaftsminister auf den Landeshauptmann übertragen. Die Abteilung 3 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung vollzieht das Preisgesetz. Nach dem Preisgesetz sind volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise festzulegen. Diese sind volkswirtschaftlich gerechtfertigt, wenn sie sowohl den bei der Erzeugung und im Vertrieb oder bei der Erbringung der Leistung jeweils bestehenden volkswirtschaftlichen Verhältnissen als auch der jeweiligen wirtschaftlichen Lage der Verbraucher oder Leistungsempfänger bestmöglich entsprechen.

Das Gutachten bringt folgendes Ergebnis Fernwärme-Arbeitspreis der EGG (Energie Graz GmbH)

Im Gutachten wird festgehalten, dass vor dem Hintergrund der Senkung des Fernwärme-Abgabepreises der ESWG an die EGG (die EGG bezieht rund 70 Prozent der Fernwärme von der ESWG), der volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preis in einer Bandbreite von 12,7 cent/kWh bis 13 cent/kWh liegt. Die Preisbehörde wird den im Gutachten angeführten Argumenten für die untere Grenze der Bandbreite folgen und den Preis mit 12,7 cent/kWh festsetzen. Damit wird der mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 behördlich bestimmte Höchstpreis von 15,9 ct/kWh um 20,13 Prozent gesenkt. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Fernwärme-Haushalt mit einem Verbrauch von rund 7500 kWh/Jahr ein Ersparnis von rund 300 Euro im Jahr.

Gutachtenserörterung wurde durchgeführt

Die beiden Gutachten wurden der ESWG, der EGG und den anhörungsberechtigten Interessensvertretern (AK, WK, LWK) am Montag, den 23. September übermittelt. Am Mittwoch, den 25. September wurde eine Gutachtenserörterung durchgeführt. Bis heute 10 Uhr hatten die beiden Unternehmen sowie die Anhörungsberechtigten zudem die Möglichkeit, schriftlich zum Gutachten Stellung zu beziehen. Die eingelangten Stellungnahmen werden nun – soweit relevant – in die Bescheide eingearbeitet. Die Erlassung des Bescheides erfolgt am Montag, den 30. September, sodass die Preissenkung mit 1. Oktober in Kraft treten kann.

Energieunternehmen können Preis jederzeit niedriger ansetzen

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Preisfestsetzung durch die Behörde um einen Höchstpreis handelt. Das heißt, die Energieunternehmen – damit auch die Energie Graz (Mehrheitseigentümerin Holding Graz), die die Fernwärme an die Endkunden verkauft – können den Preis jederzeit niedriger ansetzen.