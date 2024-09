Auch am Wochenende wird bei der Messe Wasser ausgegeben

Wie berichtet, wurde das Wasser im Stadtteil Klagenfurt-Wölfnitz am Donnerstag nach intensiver Beprobung wieder von der Gesundheitsbehörde freigegeben. Wo genau das Wasser wieder aus der Leitung getrunken werden kann, ist auf einer detaillierten interaktiven Stadtkarte auf www.stw.at/trinkwasser abrufbar. Die restliche Bevölkerung wird weiterhin dazu aufgerufen, das Leitungswasser vor dem Trinken abzukochen. Die Versorgung mit Trinkwasser am Messegelände bleibt auch über das Wochenende aufrecht. Täglich kann dort zwischen 8 Uhr und 20 Uhr kostenlos Wasser abgeholt werden. Ebenso bleibt das Angebot der Abteilung Soziales bestehen.

Einsatzstab bleibt aufrecht

Zudem unterstützt der bekannte Mediziner Hans-Peter Hutter ab sofort den Einsatzstab in Klagenfurt. Er steht mit seiner fachärztlichen Expertise zur Verfügung und wird die Stadt und Stadtwerke vor allem in der Frage der Ursachenforschung und Probenauswertungen zur Verfügung stehen. „In herausfordernden Situationen – wie derzeit – ist eine enge Kooperation zwischen Stadt, Land und den Einsatzorganisationen wichtiger denn je, da muss man sich verlassen können. Ich bin sehr froh, dass sich die Zusammenarbeit in alle Richtungen bereits in kürzester Zeit gut eingespielt hat. Derzeit arbeiten wir auch mit vereinten Kräften daran, dass auch am Wochenende Probenentnahmen und Auswertungen stattfinden können“, erläutert Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), der allen Beteiligten seinen Dank ausspricht. Aktuell gehen die Verantwortlichen der Stadt und der Stadtwerke davon aus, dass noch heute am späten Nachmittag neue Probenergebnisse vorliegen. Sobald diese vorliegen, werden weitere Informationen veröffentlichen.