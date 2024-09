Eltern sammeln über 90 Unterschriften für eine bessere Busverbindung

Die fehlende Busverbindung vom Stadtteil St. Ruprecht zu den Volksschulen St. Andrä und Landskron sorgt aktuell für Aufregung, da sich einige Eltern um den komplizierten Schulweg ihrer Kinder große Sorgen machen. „Seit die direkte Busverbindung zu den Volksschulen gestrichen wurde, müssen die Kinder täglich den Umweg über den Villacher Hauptbahnhof nehmen, oft mit einem Umstieg. Das verlängert den Schulweg unnötig und stellt vor allem für die Kleinsten eine erhebliche Herausforderung dar“, wendet sich ein Familienvater an 5 Minuten.

93 Personen an Unterschriftenaktion beteiligt

Einige Eltern sollen dieses Anliegen schon mehrfach beim zuständigen Verkehrsstadtrat Sascha Jabali (ERDE) vorgebracht haben. „Leider wurden wir bisher immer nur vertröstet, ohne dass konkrete Lösungen angeboten wurden“, heißt es weiter. Auch soll es mittlerweile eine Unterschriftenliste mit der Forderung nach einer besseren Busanbindung geben, an der sich 93 Personen angeschlossen haben. „Das zeigt, wie dringlich dieses Anliegen ist“, betont der Vater.

SPÖ übt Kritik

SPÖ Gemeinderat Christopher Slug-Lindner: „Es ist für mich absolut unverständlich, wie man Eltern, die wiederholt um Unterstützung gebeten haben, solange im Unklaren lassen kann. Eine derart lange Verzögerung vermittelt den Eindruck, dass das Problem entweder unterschätzt oder schlichtweg ignoriert wird. Angesichts der Dringlichkeit des Anliegens ist dieses Verhalten nicht nachvollziehbar.“ Erst nach neun Monaten habe sich der Stadtrat bei den Eltern gemeldet. Slug-Lindner betont abschließend, dass es die Aufgabe des Verkehrsstadtrates sei, proaktiv zu handeln.

©SPÖ Villach SPÖ Gemeinderat Christopher Slug-Lindner kritisiert das Vorgehen des ERDE-Stadtrates bezüglich der fehlenden Busverbindung in St. Ruprecht.

ERDE-Stadtrat: „Wir arbeiten aktuell an einer Verbesserung“

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Villachs Verkehrsstadtrat Sascha Jabali: „Seit der Referatsübernahme durch mich bzw. Gerald Dobernig wurde in diesem Bereich der Stadt keine Verbindung gestrichen.“ Dies sei bereits im Jahr 2019 unter der Federführung von SPÖ-Stadtrat Harald Sobe geschehen. „Wir arbeiten nun gemeinsam mit dem Busunternehmen Dr. Richard an einer Verbesserung, die voraussichtlich mit dem Fahrplanwechsel im Dezember umgesetzt wird“, so Jabali weiter. Geplant sei es, eine Linie so anzupassen, dass eine Anbindung des Bahnhof St. Ruprecht erreicht werden kann. „Änderungen an bestehenden Fahrplänen und Linienführungen durchzuführen, ist jedoch eine große Herausforderung“, so der ERDE-Stadtrat weiter. Derzeit würden diesbezüglich aber noch rechtliche Fragen geklärt werden.

„Bildungsreferat hat keinen Bedarf bekannt gegeben“

Zudem hält Jabali fest, dass der „Schülergelegenheitsverkehr“ auch das Villacher Bildungsreferat und damit die SPÖ betreffe. „Bisher wurde aus dem Bildungsreferat kein Bedarf für die Schüler in St. Ruprecht bekannt gegeben. Auch eine Bedarfs-Anfrage meines Vorgängers aus dem Jahr 2022 zu diesem Thema verlief ergebnislos“, betont Jabali. Trotzdem versuche man aktuell eine Lösung zu finden. „Ich bitte die Betroffenen um Geduld, versichere aber zugleich, dass wir uns der problematischen Situation bewusst sind und seitens des Mobilitätsreferates unser Möglichstes tun, um sie zu verbessern.“