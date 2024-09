Frontalzusammenstoß auf nasser Fahrbahn: Zwei Schwerverletzte

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 14:19 / ©5 Minuten

Am Morgen des 26. September 2024, gegen 7 Uhr, war ein 46-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seinem 47-jährigen Beifahrer auf der Arlbergstraße in Richtung Lauterach unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhren eine 58-jährige Frau und ihre 23-jährige Tochter auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Versuch des 46-Jährigen, abzubiegen, geriet sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, da er vermutlich die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte. Infolgedessen zog der Fahrer nach links und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der 58-Jährigen.

Vier verletzte Personen

Während der 46-Jährige und sein Beifahrer nur leichte Verletzungen erlitten, wurden die beiden Frauen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.