Biofest findet Freitag und Samstag am Grazer Hauptplatz statt

Veröffentlicht am 27. September 2024, 14:29 / ©Bio Ernste Steiermark

Seit 28 Jahren kommen die steirischen Biobäuerinnen und Biobauern einmal jährlich in die Landeshauptstadt um ihre Bio-Köstlichkeiten darzubieten. Waren es am Beginn ein paar wenige Bio-Betriebe, stehen im Jahr 2024 rund 25 Bio-Direktvermarkte und Bio-Verarbeiter den Grazern Rede und Antwort. Die Produkte sind allesamt aus nachhaltiger Produktion und mit einem Bio-Zertifikat hinterlegt. Der Startschuss für das Fest erfolgte am heutigen Freitag um 10 Uhr.

Am Samstag von 9 bis 19 Uhr

Am Samstag von 9 Uhr bis 19 Uhr gibt es noch einmal die Möglichkeit, auf dem Grazer Hauptplatz mit den steirischen Biobäuerinnen und Biobauern in Kontakt zu treten und gemeinsam zu feiern. „Wir wollen den steirischen Biobäuerinnen und Biobauern danke sagen für die vielfältigen Leistungen, die sie über ihre eigentliche Aufgabe – biologische Lebensmittel zu erzeugen – hinaus für die gesamte Gesellschaft erbringen. Steirische Bio- Lebensmittel entsprechen den höchsten Ansprüchen hinsichtlich Regionalität, Saisonalität und Sicherheit“, unterstreicht Thomas Gschier, Obmann von Bio Ernte Steiermark die hohe Qualität der Produkte. Darunter fällt auch der Schutz unserer Lebensgrundlagen – Boden, Wasser und Luft, denn Biobäuerinnen und Biobauern leisten durch ihre nachhaltige Wirtschaftsweise einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz und den Schutz des Klimas.