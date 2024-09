Fahrzeugbrand in Tirol: Vollsperrung und Schäden nach Feuerwehreinsatz

St. Anton am Arlberg

Veröffentlicht am 27. September 2024, 14:32 / ©5 Minuten

Das Fahrzeug stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehren aus St. Anton am Arlberg und Klösterle eintrafen und das Feuer löschen konnten. Durch die Flammen wurde nicht nur das Auto zerstört, sondern auch die Fahrbahn beschädigt. Zudem lief austretende Flüssigkeit in das Auffangbecken der Tunnelentwässerung, welches nun vollständig abgepumpt und entsorgt werden muss. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar.

Straße gesperrt

Während der Löscharbeiten und Aufräumungsmaßnahmen blieb die Arlbergstraße bis 8:50 Uhr vollständig gesperrt. Im Einsatz waren neben drei Polizeistreifen der Inspektionen St. Anton und Klösterle auch 60 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen, zwei Rettungssanitäter sowie die Straßenmeisterei.