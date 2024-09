Tierquäler unterwegs? „Mein Kater musste einen schrecklichen Tod sterben“

Veröffentlicht am 27. September 2024, 14:34 / ©zVg. / KK

Vergangenen Sonntag erlebte eine Klagenfurterin aus dem Stadtteil Welzenegg einen Sonntag wie aus einem Horrorfilm. Ihr Kater zeigte plötzlich starke Vergiftungserscheinungen und die Suche nach Hilfe gestaltete sich schwierig. Nun wandte sich die Besitzerin an 5 Minuten, um andere Tierbesitzer zu warnen.

Seelenkater Donald musste viel durchmachen

Kater Donald musste bereits in der Vergangenheit schreckliche Erfahrungen machen. Bei Frauchen Claudia fand er schließlich eine neue Heimat. „Mein Kater Donald, der ehemalige Streuner, der vor sechs Jahren schwer verletzt aufgefunden worden ist, musste einen schrecklichen Tod sterben. Monster in Menschengestalt hatten ihm ein Bein abgetrennt. Trotzdem war er ein Seelenkater. Vom ersten Tag an, als ich ihn gerettet habe,“ erklärte die Besitzerin. Vergangenen Sonntag fiel Donald aus dem Nichts um und begann, kläglich zu schreien. „Er lag auf der Seite, hechelte flach und schnell, sein Mäulchen offen, die Zungenspitze draußen, ungesund blass bzw. leicht bläulich. Sein Hinterbeinchen hinterher ziehend, schleppte er sich ein paar Zentimeter weiter und Durchfall spritzte aus ihm heraus“, teilte uns die tiefbetroffene Claudia mit.

Tierärztlicher Notdienst mit Notfällen beschäftigt

Nachdem bei ihrem üblichen Tierarzt nur ein Tonband ranging, suchte sich nach dem Notdienst, jedoch hatten beide eingetragenen Ärzte bereits einen Notfall zu versorgen. Schließlich erreichte sie eine Mitarbeiterin ihres Tierarztes und dieser erklärte sich bereit, sich des Katers anzunehmen. Dort spritzte man ihm zunächst Antibiotikum, weil man vermutete, dass die Symptome vom verunreinigten Leitungswasser kommen könnten, und behielt den Vierbeiner in der Praxis. „Am nächsten Tag rief die Tierarztpraxis mich an, um mir zu sagen, dass er es leider nicht geschafft habe. Sie waren gegen Mitternacht noch einmal bei ihm und fanden ihn der Früh tot im Käfig“, erklärte Claudia traurig.

Wurden Giftköder gestreut?

Später holte sie Donalds Transportbox ab und der Tierarzt erklärte ihr, dass der Auslöser für Donalds Leiden seiner Meinung nach klar Rattengift gewesen sei. Nun stellt sich Claudia die Frage, ob bewusst Giftköder ausgestreut wurden, um ihren Tieren zu schaden. Bereits in der Vergangenheit hatten die tierliebe Klagenfurterin, die mehrere Hunde und Katzen aufgenommen hat, entsprechende Drohungen erreicht, wie sie gegenüber 5 Minuten mitteilte. Ihr bleibe nichts andere übrig, als ihre Nachbarn vor eventuellen Giftköderattacken zu warnen. Tieftraurig erklärte sie abschließend: „Der allerschlimmste Alptraum ist Realität geworden. Nichts auf der Welt macht meinen Liebling wieder lebendig. Und der blanke Horror seines Sterbens wird mich für immer heimsuchen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 15:34 Uhr aktualisiert