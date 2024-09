Am 4. Oktober geht es im Steiermarkhof in Graz um die Katz

Am 4. Oktober findet eine Fachtagung der Tierschutzombudsstelle Steiermark zum Thema „Katze" im Steiermarkhof in Graz statt.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 15:04 / ©Google Streetview

Die diesjährige Fachtagung der Tierschutzombudsstelle Steiermark zum Thema „Katze“ am 4. Oktober 2024 im Steiermarkhof in Graz hat das Ziel, Wissenswertes rund um das Thema Katzenhaltung, Ernährung, Qualzucht und Genetik, sowie den katzenfreundlichen Umgang in der Tierarztpraxis zu vermitteln. Ein Experte wird auch über die ethischen Aspekte bei Krebserkrankungen von Heimtieren sprechen. Eine Anmeldung ist noch bis 3. Oktober 2024 möglich.

Katzen und Hunde sind die beliebtesten Haustiere

Die neue Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl betont: „Ich bin sehr dankbar, dass zahlreiche hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Österreich und Deutschland ihr breites Wissen mit uns teilen werden. Katzen sind in Österreich laut Statistik die beliebtesten Haustiere, daher ist es auch wichtig, dass wir möglichst viel über sie wissen, um sie artgerecht zu halten.″