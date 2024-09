Lagerhallenbrand in Wolfsberg: Wohl Schaden in Millionenhöhe

In der Nacht auf heute kam es wie berichtet zu einem Großbrand in einer Lagerhalle in Wolfsberg im Lavanttal. Wie die Polizei nun in einer Aussendung mitteilte, ist die Ursache des Brandes nach wie vor unbekannt. Sicher ist jedoch, dass der Gebäudekomplex von den Flammen zur Gänze zerstört wurde. „Die im Einsatz stehenden Feuerwehren Wolfsberg, St. Margarethen, St. Michael, St. Johann, Prebl, Forst, St. Marein, Reideben, Frantschach, St. Paul, St. Andrä, Theißenegg, Völkermarkt und Griffen mit etwa 150 Einsatzkräften sind teilweise noch vor Ort und konnten lediglich die Ausbreitung des Brandes auf Nachbarobjekte verhindern“, erklärte die Polizei weiter.

©Leo Klary | Heute Nachmittag zeigt sich langsam der Ausmaß des Großbrands in der Wolfsberger Lagerhalle.

Schaden in Millionenhöhe?

Bei dem Großbrand wurden nach Informationen der Polizei keine Personen verletzt. Bei dem Feuer wurden auch die Wolfsberger Wahlkabinen, die in der Lagerhalle aufbewahrt wurden und am Sonntag bei der Nationalratswahl zum Einsatz gekommen wären, zerstört. Nun wird seitens des Landeskriminalamts Kärnten in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt ermittelt, wie es zu dem Brand gekommen sein könnte. „Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, wird sich jedoch im Millionenbereich befinden“, heißt es seitens der Polizei.

