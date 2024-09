Anreisehinweise: So kommst du stressfrei zum Sturm-Spiel in Klagenfurt

Veröffentlicht am 27. September 2024, 15:57 / ©Brian Hofer

Am 2. Oktober um 21 Uhr trifft der SK Sturm Graz auf den belgischen FC Brügge im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Es werden zahlreiche Besucher erwartet. „Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Und weiter: „Die Zuseher werden ersucht, sich schon vorab über die getroffenen Maßnahmen und die Lage der Parkplätze etc. zu informieren.“ Die wichtigsten Infos haben wir für euch zusammengefasst.

Genügend Zeit einplanen und Parkplatzinfos beachten

Die Landespolizeidirektion bittet die Besucher, folgende Ratschläge zu berücksichtigen:

Bitte genügend Zeit einplanen, da mit erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist!

Empfohlen wird, die Abfahrt der A2 „Klagenfurt WEST“ zu benützen, da sich rund um den Minimundus die Parkplätze befinden.

Die Parkplätze direkt beim Stadion sowie der Schotterparkplatz südlich des Stadion sind ausschließlich mit Berechtigungskarten zu benützen, die seitens SK Sturm Graz an ausgewählte Personen/Busse vergeben wurde.

Hinweisschilder und Ordner leiten die Zuseher zu den nächsten freien Parkplätzen.

Nur ausgewiesene Parkplätze verwenden

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen Parkplätze zur Verfügung. Diese Parkplätze werden von einem Shuttleservice bedient.

B70c (P2)

Wiesenparkplatz bei Minimundus (P3),

Parkplatz Minimundus (P4),

Park&Ride (P5)

Zwei Shuttlerouten beim Championsleague-Spiel

Folgende Shuttlerouten werden beim Championsleague-Spiel Sturm gegen Brügge angeboten:

Shuttleroute Hauptbahnhof – Stadion: Hinfahrt: Hauptbahnhof West – über Messeparkplatz West – nach Haltestelle Stadion Neugasse.

Zeiten: Hinfahrt von 17.30 Uhr bis 21 Uhr – Rückfahrt von 22.45 Uhr bis 00.30 Uhr – Taktung einige Minuten.

Hinfahrt: Hauptbahnhof West – über Messeparkplatz West – nach Haltestelle Stadion Neugasse. Hinfahrt von 17.30 Uhr bis 21 Uhr – Rückfahrt von 22.45 Uhr bis 00.30 Uhr – Taktung einige Minuten. Shuttleroute Autobahnparkplatz A2 – Stadion: Hinfahrt: Minimundus – Park & Ride – Autobahnparkplatz A2 – nach Haltestelle Stadion Zaungasse

Zeiten: Hinfahrt von 17.30 Uhr bis 21 Uhr – Rückfahrt von 22.45 Uhr bis 00.30 Uhr – Taktung einige Minuten.

Verkehrsbeeinträchtigungen

Im Rahmen des Spiels kommt es zu einigen Sperren bzw. Verkehrsbeschränkungen in Klagenfurt. Der Südring wird ab 15 Uhr als Einbahn von West nach Ost geführt. Das Parken auf der Nebenfahrbahn (auch Glanfurtgasse und Leopold-Figl-Gasse) bzw. auf der Nordspur ist nicht vorgesehen. Diese Parkplätze stehen nicht zur Verfügung. Das Zufahren zum Stadion sollte vermieden werden, außer man ist im Besitz einer Parkberechtigung.