Austro-Power bei „The Voice“: Chris, Elijas und Sarah rocken die Bühne

The Voice of Germany startet.

In der 14. Staffel des Erfolgsformats wollen auch heimische Talente für Furore sorgen. In der dritten Folge der Blind Auditions, am Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 20.15 Uhr auf JOYN & ProSieben Austria, treten mit Chris (31 Jahre, Wien) und Elijas (18 Jahre, Bezirk Baden) zum ersten Mal in dieser Staffel Österreicher auf. Und auch am 4. Oktober um 20.15 Uhr auf JOYN & in SAT.1 Österreich tritt mit Sarah (23, Bezirk Güssing) ein heimisches Talent auf die Bühne.

©ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug | Chris aus Wien zeigt sein Talent. ©ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug | Auch Elijas tritt auf. ©ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug | Sarah rockt die Bühne.