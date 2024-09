Tag des Denkmals: KAGes schätzt und schützt ihre historischen Gebäude

Darunter zum Beispiel die Jugendstil-Pavillons am LKH-Universitätsklinikum Graz. Andere sind baukulturell schützenswert, wie das Gebäude des LKH Hochsteiermark am Standort Bruck, entworfen vom steirisch-kärntnerischen Architekten Günther Domenig. Die historisch bedeutsamen Gebäude der KAGes werden stets mit Bedacht renoviert, erweitert und an die Anforderungen moderner Medizin angepasst. Auch bei Neubauten steht der Denkmalschutz im Fokus, wie beim geplanten Klinikum Stainach, das in unmittelbarer Nähe zur Rupertikirche in Niederhofen errichtet werden soll.

Zwischen High-Tech-Medizin und kulturellen Erbe

„Eine der Herausforderungen für einen Krankenanstaltenträger liegt darin, die historische Bausubstanz mit modernen Zubauten zu verbinden, um die aktuellen Raumanforderungen zu befriedigen, Platz für High-Tech-Medizin zu schaffen und gleichzeitig das kulturelle Erbe zu bewahren“, erklärt der KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die neue Stroke Unit, die kürzlich an das denkmalgeschützte Jugendstilgebäude der Universitätsklinik für Neurologie angebaut wurde. Die großen Glasflächen, die den Zubau mit Tageslicht durchfluten, werden von fixen Metall Lamellen optisch durchbrochen, deren Cremeweiß die Farbe des Bestandsgebäudes wiederaufnimmt. Auch der geplante Psychiatrie-Neubau in Bruck verweist behutsam auf den bestehenden baukulturell schützenswerten Krankenhausbau des berühmten steirisch- kärntnerischen Architekten Günther Domenig. Hatte Domenig in seinem Entwurf von 1989 als Grundriss des Gebäudes den von einer Schlange umwundenen Äskulapstab gewählt, so wird der Neubau mit etwas Abstand die drei Längsachsen des Bestandbaus fortführen, wenn auch mit einer anderen Fassadensprache – als Holzbau. Das Blau im Fensterband des bisherigen Gebäudes wird wiederum bei der Gestaltung des neuen Parkdecks übernommen. „Bei Zubauten achten wir sorgsam darauf, diese zwar harmonisch an den Altbestand anzupassen, gleichzeitig aber als eigenständigen Baukörper deutlich vom Historischen abzugrenzen“, betont KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark.

Behutsam rückbauen

„Die KAGes erhält aber nicht nur nach Kräften die historischen architektonischen Schätze; sie macht auch die Bausünden vergangener Jahrzehnte wieder rückgängig – in enger Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt und der Grazer Altstadtsachverständigenkommission“, erläutert Ing. Mag. Thomas Hofer, Direktor für Technik und IT in der KAGes. Abgetragen wird beispielsweise die für die vorherige Nutzung benötigte Küchenrampe am jetzigen Seminarzentrum des LKH-Universitätsklinikum, um die Jugendstilfassade mit ihren Ornamenten und ihrem harmonischen Fassadenrhythmus wieder erstrahlen zu lassen. „Mit dem Rückbau der Küchenrampe erhält die Hauptallee des Universitätsklinikums ihr historisches Erscheinungsbild zurück“, betont DI Michael Pansinger, Leiter der KAGes-Spitalsplanung. Eine weitere Freilegung der ursprünglichen Fassade ist am historischen Chirurgie-Bau geplant.

