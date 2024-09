Linzer Polizei setzt Schwerpunkte: Drogenkontrollen und Festnahmen

Die Polizei zeigte Präsenz in Linz.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 17:27

In den vergangenen zwei Wochen führte die Linzer Polizei mehrere gezielte Kontrollen durch, um die Drogenkriminalität in der Kremplstraße zu bekämpfen. Dabei wurden zwei Personen festgenommen, die in der Öffentlichkeit mit Suchtmitteln handelten, und es gab 13 weitere Anzeigen wegen Drogenbesitz. Zudem wurden acht Betretungsverbote für die Schutzzone erlassen, und vier Personen wurden angezeigt, weil sie gegen diese Verbote verstoßen haben.

Präsenz zeigen

Insgesamt sicherte die Polizei fast zehn Gramm Kokain, etwa 150 Gramm Cannabis und zwei Gramm Crystal Meth. Neben der repressiven Maßnahme zielt die Präsenz der uniformierten Beamten auch darauf ab, präventiv zu wirken und mögliche Straftaten zu verhindern.