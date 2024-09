Baustart für den Cybersecurity Campus der TU Graz

Am Freitag, 27. September begingen Wissenschaftsminister Martin Polaschek, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, TU Graz-Rektor Horst Bischof und Gerald Beck, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft, den Baustart mit einem feierlichen Spatenstich. Im Frühjahr 2026 soll das top-moderne und klimafreundliche Forschungszentrum mit Holz-Glas-Fassade in Betrieb gehen. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 25 Mio. Euro.

Graz wird um eine Forschungsstätte reicher

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, weiß: „Mit dem Cybersecurity Campus Graz entsteht ein innovatives Umfeld für Forschung und deren industrielle Anwendung. Der Neubau schafft zusätzliche Büro- und Laborflächen, die rund 160 Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten, sowie Forschenden und Studierenden die Möglichkeit zur Vernetzung mit Unternehmen eröffnen. Durch die Eingliederung des Cybersecurity Campus am Campus Inffeldgasse werden mit den thematisch verknüpften Nachbarhäusern Data House und SAL-Gebäude (Silicon Austrian Labs) neue Synergien geschaffen und der Campus Inffeldgasse und die Stadt Graz um eine weitere wesentliche Forschungsstätte reicher.“

©Lunghammer – TU Graz BIG Geschäftsführer Gerald Beck, Horst Bischof, Rektor der TU Graz, Bundesminister Martin Polaschek, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

Der Neubau wird auf einem ehemaligen Parkplatz errichtet, was neue Bodenversiegelung vermeidet. Er besteht aus drei Bauteilen mit insgesamt 5.000 m² Nettoraumfläche, die über ein gemeinsames Stockwerk im ersten Obergeschoß verbunden sind. Auf den dazwischenliegenden Dächern befinden sich begehbare begrünte Terrassen. Planerisches Geschick war für die höchst schützenswerte Silberlinde am Bauplatz gesucht. Der fast hundert Jahre alte Laubbaum kann erhalten werden, das Gebäude wird quasi um ihn herumgebaut, von einigen Aufenthaltsräumen und einer Terrasse haben die Forscherinnen und Forscher einen schönen Blick auf die ausladende Baumkrone und können sich das Grün von draußen ins Gebäude holen. Außerdem werden ca. 15 neue Laubbäume gepflanzt und ein sechs Meter breiter Grünstreifen zum Gehsteig wird angelegt. Im höchsten und größten Bauteil mit fünf Obergeschoßen und im verbindenden ersten Obergeschoß wird das Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie der TU Graz untergebracht. Die anderen beiden Bauteile mit jeweils vier Obergeschoßen sind für die Abteilung Gebäude und Technik der TU Graz sowie für facheinschlägige Start-ups und Unternehmen reserviert. Im Erdgeschoß befinden sich die Foyers, Seminarräume und Aufenthaltszonen, in den oberen Stockwerken Büros und Labors. Rund 100 neue, überdachte Fahrradabstellplätze für den Campus werden geschaffen.

©eep architekten ZT GmbH Rendering der Vorderseite des Cybersecurity Campus Graz.

Mehr Raum für Spitzenforschung in der Cybersecurity

Die TU Graz zählt weltweit zu den führenden Universitäten in der IT-Sicherheitsforschung. Es arbeiten rund 80 Personen in diesem Bereich und forschen an Verschlüsselungstechnologien, sicheren Systemarchitekturen und -applikationen, Methoden zur Verifikation der Sicherheit von Systemen sowie vertrauenswürdigen KI-Modellen. Cybersecurity-Forschung und Lehre werden an der TU Graz weiter ausgebaut und der Cybersecurity Campus Graz schafft den nötigen Raum für weitere Arbeitsgruppen und optimale Bedingungen für wegweisende Forschung und innovative Kooperationen. Denn auch für IT-Start-ups und Unternehmen wird es in dem neuen Gebäude Platz geben. Der Leiter des Instituts für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie (IAIK), Stefan Mangard, betont: „An diesem Cybersecurity Campus schaffen wir ein Innovations-Ökosystem für Cyber-Sicherheit, das Wissenschaft und Wirtschaft am Standort noch enger vernetzt. Dadurch können wir den vielfältigen IT-Sicherheitsanforderungen, die alle Bereiche des täglichen Lebens betreffen, in Forschung und Anwendung noch rascher und effektiver begegnen und wir bieten unseren Studierenden noch optimalere Bedingungen für ihre erstklassige Ausbildung.“