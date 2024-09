Herzensprojekt fällt Flammen zum Opfer: „Nun ist alles zerstört“

Die ehemalige Lebek-Halle in der Lagerstraße in Wolfsberg wurde heute Nacht ein Opfer der Flammen.

In genau einer Woche hätte die große Eröffnung der neuen Indoor-Spielanlage „Jump&Play“ in Wolfsberg stattfinden sollen. Auf der Jump&Play-Facebookseite konnten die Wolfsberger in den letzten Wochen die letzten Meilensteine bis zur Fertigstellung hautnah mitverfolgen. Doch nach den tragischen Ereignissen heute Nacht ist alles anders. Die Halle, in der das Indoor-Spieleparadies angesiedelt war, brannte bei einem Großbrand in der Nacht auf den 27. September fast völlig aus.

„Herzblut und Hingabe“ – Jump&Play wurde Raub der Flammen

Seppi Berglitsch, der die Anlage gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Team betreiben wollte, steht nun vor einem Trümmerhaufen. „Mit Tränen in den Augen und schweren Herzens schreibe ich diese Zeilen! Unfassbar, wie ein Lebenswerk in so schneller Zeit den Flammen zum Opfer fällt! Mit Herzblut, 100en Stunden voll Hingabe und mit Mitwirkung aller Freunde, Bekannten und Professionisten errichteten wir einen Ort für unsere kleinsten Mitbürger, unser höchstes Gut – unsere Kinder! Nun ist alles zerstört!“, gab der Betreiber der Indoor-Spielanlage auf Facebook bekannt.

Dank an alle Einsatzkräfte

Berglitsch, der in Wolfsberg auch das Café Palais betreibt und erst heuer das Nachtlokal Coopers übergeben hat, um sich voll und ganz auf sein Herzensprojekt, den Indoor-Spielplatz, konzentrieren zu können, dankt auf Facebook zudem allen Feuerwehren, Polizisten und Rettungskräften, die bei dem Großbrand im Einsatz waren. Weiters gibt er bekannt, dass alle bisher getätigten Geburtstagsreservierungen rückerstattet werden.

Viel Empathie seitens der Wolfsberger

Viele Wolfsbergerinnen und Wolfsberger haben sich bereits auf die große Eröffnung des Spieleparadieses gefreut. Nun ist die Enttäuschung groß – aber auch das Mitgefühl, wie in den empathischen Kommentaren zum Jump&Play-Posting deutlich wird. So schreibt etwa ein Kommentator: „Es tut mir wahnsinnig leid für euch, es wäre wirklich eine Bereicherung für Wolfsberg geworden.“ Eine andere Kommentatorin geht darauf ein, wie viel den Berglitschs am Indoorspielplatz lag und drückt ebenfalls ihr tiefes Mitgefühl aus: „Mir fehlen die Worte. Ich durfte euch als ein so nettes und liebenswertes Paar kennen lernen. Ich hab gesehen, mit wie viel Liebe, Enthusiasmus und Herzblut ihr dabei wart, ein großes Kinderparadies zu schaffen. Ich lass euch eine ganz dicke Umarmung da. Es tut mir so leid. Das habt ihr nicht verdient. Das hat kein Mensch verdient.“ Wie es nun weitergeht, steht aktuell wohl noch in den Sternen. Im nächsten Schritt geht es darum, die Brandursache zu klären und die Schadenssumme zu beziffern – diese dürfte sich wohl im Millionenbereich bewegen.