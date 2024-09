Keine Wasserfreigabe in Klagenfurt – aber Testwerte verbessern sich

Seit 20. September gilt die Wasserwarnung in Klagenfurt aufgrund der Verunreinigung mit Enterokokken-Bakterine. Am Freitagnachmittag stand fest, dass die Testungen des Klagenfurter Wassers noch weiter andauern müssen. Die nächsten Probenergebnisse erfolgen morgen, Samstag, 28. September. Die Werte heute waren reichten nicht aus, um aus vorsorgemedizinischer Sicht eine Freigabe für einen weiteren Stadtteil zu geben.

40 Wasser-Testungen am Samstag in Klagenfurt

Morgen werden 40 Testungen durchgeführt, ab nächster Woche werden es 70 Testungen pro Tag sein. Mehr Testungen sorgen dafür, dass sich das Gebiet der Verursachung rascher eingrenzen lässt, gab die StadtKommunikation Klagenfurt heute bekannt. Unterstützung kommt dabei von der ILV Kärnten und der Stadt Villach. Die bereits freigegebenen Bereiche werden weiterhin überwacht und beprobt, sowie es die Trinkwasserverordnung vorgibt.

Fehlersuche sei „Nadel im Heuhaufen“

Gesundheitsexperte Dr. Hans-Peter Hutter zur aktuellen Lage: „Klagenfurt ist hier in einer besonderen Situation, die es so bisher in Österreich in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hat. Aus meiner Sicht sind die bisher gesetzten Maßnahmen absolut richtig gewesen. Die Fehlersuche ist hier die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen.“ Das Abkochen des Wassers von mindestens drei Minuten in den nicht frei gegebenen Stadtteilen ist weiterhin empfohlen, im Besonderen für ältere Menschen, Kleinkinder und immunschwache Personen.

Wasserversorgung in Klagenfurt bis auf Weiteres gesichert

Die Wasserversorgung für die restlichen Stadtgebiete bleibt gesichert. Die Bevölkerung kann bis auf Weiteres täglich von 8 bis 20 Uhr am Messegelände (Parkplatz „P3“, Einfahrt Florian-Gröger-Straße 39) kostenlos Wasser abholen. Für betagte Bürgerinnen und Bürger steht die Sozialombudsstelle unter +43 463 537-3755 zur Verfügung.

Onlinekarte mit freigegebenen Stadtgebieten

Die bereits freigegebenen Stadtgebiete sind auf der Website der Stadtwerke ersichtlich. Bis dato kann das Leitungswasser nur im Stadtteil Wölfnitz wieder getrunken werden. Eine Karte sowie eine genaue Auflistung der Straßenzüge und Wohnbereiche ist hier online verfügbar. Informationen zur Trinkwassersituation in Klagenfurt sowie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen sind auf der Homepage der Stadt zu finden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 18:37 Uhr aktualisiert